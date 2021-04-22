Шойгу заявил о возвращении войск с юга России и из Крыма к местам дислокации

Войска, принимавшие участие в манёврах на юге России и в аннексированном Крыму, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня он прибыл на полуостров, где в четверг постоялся основной этап военных учений.

Российские власти ранее сообщали об участии в манёврах более десяти тысяч российских военных.

Учения проходят на фоне возросшей напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Киев опасается военного вторжения из-за стягивания российских войск к украинским границам. Свою обеспокоенность происходящим выражали США и Евросоюз.

Брюссель утверждал, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих – более, чем когда-либо. В Киеве говорили о 80 тысячах российских военных у границ.

Кремль утверждает, что перемещения солдат в регионе никому не угрожают.