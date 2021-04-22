Лечащие врачи оппозиционного политика Алексея Навального сообщили о том, что ему была проведена диагностика в гражданской больнице. Они получили через адвокатов медицинские заключения и результаты обследований. Они просят его прекратить голодовку, так как она представляет опасность для его здоровья. Их обращение опубликовано на сайте "Медиазоны", политику оно будет передано в пятницу.

По словам авторов обращения, Навальный был продиагностирован ещё 20 апреля. С оппозиционером работали нейрохирург, главный внештатный нефролог и главный невролог Владимирской области. Ему было проведено исследование, о котором просила команда врачей Навального.

"Наша главная задача – сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье", – говорится в тексте. "Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого". Подписи поставили пять врачей, работающих с Навальным.

Навальный держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему независимых врачей. Перед этим политик жаловался на боли в спине, онемение ног и недостаточное лечение. ФСИН заявляла, что политику предоставляется необходимая помощь. Ему были диагностированы межпозвонковые грыжи.

В тексте врачей Навального подчёркивается, что они продолжают настаивать на очной консультации пациента и считают, что их участие в консилиуме во Владимире принесло бы ему пользу. Но отмечается, что они "отдают себе отчёт" в том, что требование очной встречи выполнено властями не будет.