Четверо врачей, не имеющих отношения к системе исполнения наказаний, посетили оппозиционного политика Алексея Навального в больнице ФСИН 20 апреля. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Политик в марте объявил голодовку с требованием дать ему врача по выбору. Оно до сих пор не исполнено.

Врачи посетили Навального 20 апреля, передаёт ТАСС слова омбудсмена. По её утверждению, серьезных рисков для его здоровья нет, а он получает всю необходимую терапию.

Навальный держит голодовку c 31 марта. Он жалуется на боли в ногах и спине и требует независимого медицинского осмотра. Тюремными врачами у него были диагностированы две межпозвоночные грыжи, его адвокаты утверждают, что он не получает адекватного лечения.

С призывом обеспечить ему нормальные диагностику и лечение выступили шестеро нобелевских лауреатов, всемирно известные писатели и музыканты, российские благотворительные организации и правозащитники. Власть этот запрос, с точки зрения сторонников политика, игнорирует.

Личные врачи Навального заявляют, что его состояние критическое. Сам он накануне сообщил, что выглядит как дядя "с огромными ушами, обтянутым кожей черепом и ввалившимися глазами".

21 апреля в городах России проходят акции в его поддержку. Они не были согласованы с российскими властями, которые заранее заявили об их незаконности. Перед началом митингов полиция задерживала и проводила обыски у активистов и журналистов.