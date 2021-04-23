Россия начала отвод войск от границ с Украиной

Россия начала возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе вблизи границ Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки боеготовности войск достигнуты, и приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало резкую обеспокоенность стран Запада и НАТО. Лидеры Германии и Франции после недавних переговоров с президентом Украины призвали Москву отвести войска, чтобы разрядить напряжённость. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить российскую агрессию.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ президент России предложил встретиться в Москве "в любое удобное для него время", отметив при этом, что проблемы Донбасса Киеву надо обсуждать с руководителями "ЛНР" и "ДНР".

​Брюссель утверждал, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. В Киеве говорили о 80 тысячах российских военных у границ. В Вашингтоне отмечали, что с российской стороны у границы с Украиной сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года.

В Кремле заявили, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению в ответ на "угрожающую военную деятельность" со стороны НАТО.

Отвод российских войск от границы с Украиной является "важным" решением, которое Москва должна была принять ещё раньше, заявил официальный представитель НАТО в комментарии "Голосу Америки". "НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжаем внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине и вокруг ее границ", – заявил собеседник "Голоса Америки".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уменьшение численности войск на границе "пропорционально снижает напряжение". Киев приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе, но остаётся всегда начеку, написал президент Украины в твиттере и поблагодарил международных партнёров за поддержку.

По мнению экспертов расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), несмотря на заявление министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск от границы с Украиной, Россия сохраняет возможность быстро развернуть силы "в течение нескольких дней". В частности, эксперты отметили, что министр отвёл войскам на возвращение в места постоянной дислокации меньше 10 дней, хотя переброска техники к границе Украины и в аннексированный Россией Крым заняла почти месяц. Кроме того, они отметили, что в мае 2014 года российские власти также заявили об отводе войск от границы, однако фактически территорию покинули не все силы, и уже в августе они получили подкрепление для предполагаемого участия в боевых действиях в Донбассе.