РФ объявила персонами нон грата пять сотрудников посольства Польши

Россия высылает пятерых сотрудников посольства Польши. Их объявили персонами нон грата, заявили в пятницу в МИД РФ.

Решение принято в ответ на решение Варшавы выслать трёх российских дипломатов, присутствие которых в Польше назвали нежелательным, указав на нарушение дипломатического статуса.

В российском внешнеполитическом ведомстве в пятницу сообщили о вызове польского поста Кшиштофа Краевского, которого проинформировали о принимаемых мерах. Ему был выражен протест.

Как подчёркивают в Москве, решение, которое даёт польским дипломатам время покинуть Россию до 15 мая, было принято с учётом того, что "Варшава сознательно взяла курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних связей".

О высылке сотрудников российского посольства власти Польши объявили 15 апреля, обвинив их в нарушении дипломатического статуса и действиях, наносящих ущерб польскому государству.