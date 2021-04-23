Прага: штат российских генконсульств в Чехии пока не изменится

Число сотрудников российских генеральных консульств в чешских городах Брно и Карловы Вары пока меняться не будет, поскольку до сих пор эти структуры не затронуты ситуацией со взаимной высылкой работников посольств двух стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. В вышедшем 23 апреля интервью журналу Blesk он пояснил, что в отношении чешских генконсульств в России власти этой страны никаких шагов не предпринимали, поэтому и на составе персонала российских генконсульств в Чехии дипломатический скандал пока не отразится.

Якуб Кулганек также сообщил, что Чехия и Россия, согласно последним решениям правительств двух стран, будут располагать равных числом сотрудников посольств в Праге и Москве – по 32 человека. Из этих сотрудников семеро будут с дипломатическим статусом, а 25 человек – это административный и технический персонал.

Как отметил Кулганек, все эти детали обсуждались 22 апреля в ходе беседы в МИД России, куда был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Он встречался с руководителем соответствующего территориального департамента, - добавил чешский министр.

Сотрудников российской дипмиссии Чехия высылает в два этапа. Первая высылка в составе 18 сотрудников дипмиссии была объявлена 17 апреля, после высказанных чешских стороной обвинений о причастности российских агентов к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. "Мы выслали российских разведчиков, которых идентифицировали наши силы безопасности. Эти сотрудники СВР и ГРУ работали здесь под дипломатическим прикрытием", - повторил в интервью изданию Blesk чешский министр.

Первую группу обязали покинуть Чехию в течение двух суток, второй, в 63 человека, дали время до конца мая. Как пояснил Якуб Кулганек, этих 63-х человек Прага не стала объявлять персонами нон грата, поэтому они, не имея статуса депортированных, теоретически могут вернуться в российское посольство в Чехии.

В четверг чешские власти объявили, что России не будет позволено иметь большее число своих дипломатов в Праге, чем чехи имеют сейчас в своём посольстве в Москве – после высылки 20 сотрудников дипмиссии Чешской республики. Прага настаивала на их возвращении в Москву, но, как 22 апреля сообщили чешские власти, российская сторона на это требование не отреагировала.

Прага подчёркивает, что решение по высылке дипломатов ни в коем случае не стоит расценивать как угрозу России в целом и гражданам этой страны, особенно тем, что живёт, работает и учиться в Чешской республике. Мы действуем, исходя из сложившейся ситуации и защищая свой суверенитет, подчёркивают власти Чехии.

Чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников российской военной разведки Александра Петрова и Руслана Боширова. Их британские власти обвинили в 2018 году в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает РБК.

Россия все обвинения в свой адрес отвергает, называя их абсурдными.