Редакторы студенческого журнала DOXA, подозреваемые в вовлечении несовершеннолетних в участие в несогласованных акциях, попросили заменить одного из следователей по их делу из-за харассмента. Заявление одного из них выложено на сайте издания.

Следователь СК Екатерина Жижманова называла подозреваемого Владимира Метелкина "сексуальным героем" и постоянно пыталась его потрогать, пожаловался он. Кроме того, она общалась с ним на некомфортно близком для него расстоянии и выписала ему повестки на каждый рабочий день.

Метелкин попросил отвести её от участия в деле из-за "личной заинтересованности в нём". Ещё одна подозреваемая – Наташа Тышкевич – попросила отвода, "потому что не готова работать с харассерами".

Метелкину заменили следователя, с которым он общается в рамках расследования его уголовного дела, сообщило издание. Однако процессуального ответа на жалобу получено не было. Адвокат редактора DOXA говорит, что новый следователь по делу "ведёт себя очень корректно".