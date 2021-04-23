Власти Беларуси объявили в розыск чемпионку мира за "угрозу нацбезопасности"

Следственный комитет Беларуси объявил в розыск трехкратного олимпийского призера, чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю за "призывы к причинению вреда национальной безопасности". Вместе с ней разыскивается и Александр Опейкин – исполнительный директор "Белорусского фонда спортивной солидарности", который возглавляет Герасименя.

Им вменяется создание фонда помощи для оппозиционных спортсменов, распространение ложных сведений об избирательной кампании, обращение к иностранным государствам с просьбой повлиять на администрацию Александра Лукашенко, содействие переносу спортивных мероприятий зла рубеж, а также дискредитация политического руководства Беларуси. Все эти действия следствие рассматривает в качестве угрозы для нацбезопасности.

Соответствующая уголовная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Неделю назад Александра Герасименя продала свою золотую медаль через eBay за 16 тысяч долларов, чтобы передать вырученные средства на поддержку спортсменов, повергшихся преследованиям за свою политическую позицию.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений и в осуждение фальсификации результатов выборов и последовавшего за этим жестокого подавления мирных протестов нелегитимным режимом Лукашенко".

Документ был утвержден вскоре после того, как Александр Лукашенко обвинил власти США в подготовке покушения на него. Он утверждает, что его политические оппоненты при поддержке американских спецслужб готовили против него заговор. Эти заявления в среду в послании к Федеральному собранию поддержал президент России Владимир Путин. США категорически отвергли эти обвинения.