Власти Беларуси запретили ввоз продукции "Шкоды" и "Нивеа"

Правительство Беларуси запретило ввозить в страну и продавать в ней продукцию ряда зарубежных компаний. В постановлении говорится, что это сделано для обеспечения защиты национальных интересов и "с учётом недружественных действий в отношении белорусского народа".

В санкционный список попали компании Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf. Последняя из названных компаний – в частности, владелец торговой марки Nivea. Таким образом, продажа, например, автомобилей "Шкода" и косметики "Нивеа" и ряда других марок в стране будет запрещена.

Возможность вводить подобные запреты в конце марта своим указом предоставил правительству Александр Лукашенко.

"Шкода" и "Нивеа" являются генеральными спонсорами чемпионата мира по хоккею на льду, который в этом году должен был состояться в Минске и Риге. После многочисленных свидетельств фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году и силового разгона акций протеста многие политики и общественные деятели на Западе, как и представители белорусской оппозиции, начали призывать отнять у Минска право принимать чемпионат. Компании-спонсоры в конце концов заявили о том, что не будут поддерживать чемпионат, если его матчи пройдут в Беларуси. После этого международная федерация хоккея перенесла всё первенство в Латвию.

В сообщении белорусского кабмина не говорится, что нынешние санкции ответ на позицию спонсоров чемпионата.

Ранее ЕС ввёл несколько пакетов санкций против Минска из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.