УЕФА перенёс матчи чемпионата Европы из Дублина в Петербург из-за пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенёс три матча запланированного на лето чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Российские власти гарантировали заполняемость трибун во время пандемии. Власти Ирландии не могли этого сделать из-за низкого уровня вакцинации. Он приблизительно в два раза выше, чем в России.

Матчи Евро запланированы на середину июня — начало июля, впервые чемпионат должен пройти сразу в нескольких странах. В Петербурге должны были пройти четыре игры — с тремя, перенесёнными из Дублина, их будет семь. В том числе — четвертьфинал, запланированный на 2 июля.

УЕФА требует, чтобы страны-хозяйки турнира гарантировали присутствие как минимум 25 процентов зрителей на стадионах. Власти Ирландии не смогли гарантировать этого из-за пандемии и низкого уровня иммунизации — только чуть больше 7 процентов населения получили две дозы вакцины, около 18 процентов — первую дозу, свидетельствует статистика Irish Times.

Показатели вакцинации в Ирландии — одни из самых плохих в Евросоюзе. Тем не менее, они почти в два раза выше, чем в России. По утверждению вице-премьера Татьяны Голиковой, оба компонента в России получили состоянию на 23 апреля 6,8 миллиона человек. Это — 4,64 процента населения. Один компонент получили 11,1 миллиона человек — то есть, около 7,5 процента населения.