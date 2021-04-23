Байден в июне посетит Британию и саммит НАТО в Брюсселе

Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию, где примет участие в саммите "Большой семёрки" (G7), и Бельгию, где пройдёт саммит НАТО. Это будет первая зарубежная поездка Байдена на посту президента США после вступления в должность в январе.

Число зарубежных поездок лидеров стран и международных встреч на высшем уровне сейчас невелико - из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, в прошлом году саммит G7 был отменён, многие международные встречи проходят в формате онлайн. Однако встречу лидеров "семёрки" (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии) в Британии 11-13 июня и саммит НАТО в Брюсселе 14 июня решено было провести в очном формате. Также в Брюсселе, как ожидается, пройдут переговоры президента США с руководством ЕС.

Как заявил Белый дом, поездка Байдена станет свидетельством его стремления восстановить отношения США с их союзниками и вдохнуть новую жизнь в трансатлантическое сотрудничество.

Недавно Байден пригласил президента России Владимира Путина провести с ним встречу на высшем уровне в одной из европейских стран. Несмотря на напряжённые отношения между США и Россией, вопрос о проведении встречи обсуждается, Кремль пока не дал ни официального согласия, ни отказа. В сообщении о поездке Байдена в Европу в июне не говорится о том, мог ли бы в её рамках пройти саммит с Путиным.

22-23 апреля под председательством США прошёл саммит лидеров 40 государств, посвящённый проблеме изменений климата. В нём участвовал и российский президент. Байден в пятницу заявил, что был "воодушевлён" заявлениями Путина о возможном сотрудничестве США по вопросу о климате. Дискуссий между Байденом и Путиным на этом саммите не было.