Служба внешних связей Европейского союза опубликовала заявление в поддержку издания "Медуза". Накануне оно было внесено российскими властями в список так называемых иностранных агентов. В тексте напоминается, что страны ЕС считают законодательство об иностранных агентах в России систематическим нарушением основных свобод и элементом давления на гражданское общество, независимые СМИ и оппозицию.
В обращении ЕС сказано, что у объединения вызывает крайнюю озабоченность тот факт, что Москва продолжает оказывать давление на участников медиа-отрасли. "Это противоречит международным обязательствам России в области прав человека", — отмечается в сообщении. "Обязанность властей — обеспечить журналистам возможность заниматься своей работой в атмосфере, свободной от страха и принуждения", — говорится в тексте.
"Медуза" — российское интернет-издание, редакция которого с момента основания зарегистрирована в Латвии. Включение СМИ в список иностранных агентов в России накладывает на него необходимость вести регулярную и дорогую финансовую отчётность, регистрировать российское юридическое лицо и посвящать большую часть материалов упоминанию своего агентского статуса.
Обращения в поддержку коллег опубликовали российский телеканал "Дождь", сайт Sports.ru, деловые издания VTimes и The Bell. Редакция обещала обжаловать решение российских властей, генеральный директор и основной владелец "Медузы" Галина Тимченко заявила, что редакция не занимается политической деятельностью, что является квалифицирующим фактором для иностранного агента по российским законам.
- Радио Свобода, его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время" и несколько подразделений корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода были внесены в список иностранных агентов в России в 2017 году. Президент медиакорпорации Джейми Флай отмечал, что давление российских властей на редакцию связано с тем, что она продолжает предоставлять своим читателям, зрителям и слушателям объективную информацию в то время, когда Кремль пытается ограничить к ней доступ.
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