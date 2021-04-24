Служба внешних связей Европейского союза опубликовала заявление в поддержку издания "Медуза". Накануне оно было внесено российскими властями в список так называемых иностранных агентов. В тексте напоминается, что страны ЕС считают законодательство об иностранных агентах в России систематическим нарушением основных свобод и элементом давления на гражданское общество, независимые СМИ и оппозицию.

В обращении ЕС сказано, что у объединения вызывает крайнюю озабоченность тот факт, что Москва продолжает оказывать давление на участников медиа-отрасли. "Это противоречит международным обязательствам России в области прав человека", — отмечается в сообщении. "Обязанность властей — обеспечить журналистам возможность заниматься своей работой в атмосфере, свободной от страха и принуждения", — говорится в тексте.

"Медуза" — российское интернет-издание, редакция которого с момента основания зарегистрирована в Латвии. Включение СМИ в список иностранных агентов в России накладывает на него необходимость вести регулярную и дорогую финансовую отчётность, регистрировать российское юридическое лицо и посвящать большую часть материалов упоминанию своего агентского статуса.

Обращения в поддержку коллег опубликовали российский телеканал "Дождь", сайт Sports.ru, деловые издания VTimes и The Bell. Редакция обещала обжаловать решение российских властей, генеральный директор и основной владелец "Медузы" Галина Тимченко заявила, что редакция не занимается политической деятельностью, что является квалифицирующим фактором для иностранного агента по российским законам.