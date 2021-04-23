"Все популярное уничтожают". "Медузу" объявили иноагентом

Министерство юстиции России внесло расположенное в Латвии издание "Медуза" в реестр так называемых СМИ – "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте ведомства. Там говорится, что решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".

"Медуза" возникла по инициативе бывшего главного редактора сайта Lenta.ru. Владелец "Ленты", разрывая с Тимченко контракт, сказал ей тогда, что её отставки требуют в Кремле. Редакция в Риге начала работать в октябре 2014 года. По данным "Медиалогии", "Медуза" заняла в 2020 году десятое место в России в списке самых цитируемых интернет-ресурсов и первое место по гиперссылкам в социальных сетях.

Галина Тимченко сообщила, что редакция будет обжаловать решение Министерства юстиции. Она отметила, что журналисты не занимаются политической деятельностью в России, а зарегистрированное в другой стране СМИ технически не может не получать иностранного финансирования. Главный редактор издания Иван Колпаков написал, что в ближайшие дни журналисты и наблюдательный совет издания примут решение о дальнейших юридических действиях.

Вскоре в соцсетях "Медузы" появилось такое объявление:

Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ, сотрудники которого помогают журналистам и медиаорганизациям, внесенным в реестр иностранных агентов, полагает, что юридические перспективы "Медузы" зависят от того, согласятся ли они выполнять требования Минюста:

Судя по тому, как это происходило с Радио Свобода, можно ожидать такого же подхода

– Мы видим, что многое зависит от политической воли правоприменителя. В данном случае это Минюст и Роскомнадзор, который является контролирующим органом, проводящим это законодательство в жизнь. Но, судя по тому, как это происходило с Радио Свобода, можно ожидать примерно такого же подхода. То есть от "Медузы" будут требовать зарегистрировать в России юридическое лицо, подавать отчёты каждый квартал, ставить пометки на каждой публикации, на каждом подкасте, на каждом видео, на сайте, в соцсетях. Отсутствие и невыполнение любого требования, которое возлагается на "иностранного агента", повлечет административную ответственность точно так же, как, мы видим, это происходит с Радио Свобода. Но будут ли штрафовать "Медузу" столь же массированно – будет зависеть от того, согласится ли издание выполнять эти требования, будет ли оно регистрировать юрлицо, будет ли ставить пометку о том, что является "иностранным агентом".

– Есть ли выбор у "Медузы"?

Эта же схема разорительных штрафов может быть применена и к ним

– Радио Свобода эти пометки ставить отказалось. И несмотря на то, что Радио Свобода зарегистрировало в России юрлицо и направляет все необходимые отчеты, невыполнение требований законодателя в части пометок к каждой публикации было достаточным, чтобы административные дела за отсутствие пометки начали приходить пачками. Все будет зависеть от того – будет ли "Медуза" ставить эту пометку. Если они не будут ставить эту пометку, то та же схема разорительных штрафов может быть применена и к ним.

Радио Свобода считает, что это чрезмерное требование, и его не выполняет. Это, насколько я могу судить, принципиальная позиция. Какую позицию займет "Медуза" – мы увидим. Именно от этого будут зависеть их финансовые риски и так далее. При этом раньше применение этой нормы против Радио Свобода объяснялось тем, что аналогичные меры были применены в США против Russia Today. А сейчас мы видим, что Россия начала применять эту норму об "иностранных агентах" к другим СМИ, которые занимают независимую критическую позицию, которые освещают протесты, которые публикуют информацию, скажем, нелояльную власти, – говорит юрист, руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Медиааналитик и независимый журналист Игорь Яковенко полагает, что власти решили внести "Медузу" в реестр иностранных агентов из-за критики властей и освещения оппозиционных акций:

Уже фактически не осталось участка, на котором можно свободно работать

– Совершенно очевидно, что рано или поздно это должно было случиться. Зачистка политического медийного поля идёт давно, уже более 20 лет. С момента уничтожения НТВ этот процесс продолжается, он непрерывный. Под этот каток закатывается все. Что касается "Медузы", я не уверен в том, что здесь произойдут какие-то радикальные изменения, поскольку "Медуза" находится за пределами российской юрисдикции. Тем не менее, корреспондентам "Медузы", которые находятся в России, работать будет сложнее. А так процесс продолжается: идет зачистка штабов Навального, зачистка ФБК. Сейчас уже фактически не осталось участка, на котором можно свободно работать, свободно защищать права человека и выполнять журналистскую работу. Поэтому я думаю: да, это очередной эпизод в процессе уничтожения свободных СМИ.

– Что касается звания "иностранный агент", то, как вам кажется, по какому признаку российские власти выбирают медиа и назначают их "иностранными агентами"?

Любое независимое СМИ и независимый блогер – в группе риска

– Я полагаю, принцип один – это независимая позиция, то есть это необязательно оппозиционная. Вообще, оппозиционные СМИ – это некоторый нонсенс, это означает, что это должно быть какое-то партийное СМИ какой-нибудь оппозиционной структуры. Речь идет о том, что любое независимое СМИ, более того, любой независимый блогер сейчас находятся в группе риска. Критерием является даже не столько степень независимости или степень оппозиционности, сколько раскрученность, то есть аудитория. На сегодняшний момент в какой-то относительной безопасности себя могут чувствовать только очень небольшие СМИ или блогеры с очень небольшой аудиторией. Все, что достигает какого-то определенного уровня популярности, попадает в группу риска и подлежит уничтожению.

– Каким вам видится будущее тех независимых от властей медиа, которые ещё остаются и как-то работают в России? Журналистам придётся уезжать или перебираться в подполье?

Чем больше думающих людей уедет, тем легче будет управлять оставшимися

– На самом деле, нынешний российский режим существенно отличается от классического фашистского режима. Это его очень своеобразная версия, до сегодняшнего момента в истории не встречавшаяся. Потому что у этого режима нет идеологии, то есть они не пытаются обратить несогласных с ними в свою веру. Хочешь уезжать – уезжай. В этом отличие от сталинского и советского режимов. Поэтому границы будут оставаться открытыми. Вспомните, Дмитрий Песков недавно сказал: у Кремля нет проблем с тем, что из России уезжают ученые. Это очень справедливое замечание, потому что чем больше думающих людей уедет, тем легче будет управлять оставшимися. Так что в этом смысле такая возможность будет, видимо, сохраняться. А что касается работы здесь, я думаю, что откручивать голову будут наиболее популярным, ну, а те, чья популярность поменьше, могут продолжать здесь работать. Я с трудом представляю, как СМИ могут работать в подполье, поскольку наша деятельность заключается в открытости. А что касается возможностей – будем продолжать работать до тех пор, как говорил поэт, "пока мне рот не заткнули глиной", – говорит медиааналитик журналист Игорь Яковенко.



Включение в список "иностранных агентов", в частности, обязывает издания указывать свой статус в редакционных материалах. Участники реестра должны создать юридическое лицо в России, четыре раза в год подавать отчёт о деятельности и финансовой активности и раз в год результаты аудита, – напоминает "Медиазона".

Министерство юстиции также включило в реестр сайт "Первое антикоррупционное СМИ". Его главный редактор Дмитрий Вербицкий заявил, что это решение будет оспорено: у издания нет иностранных источников финансирования.