Посольство РФ в Беларуси вульгарно ответило странам Балтии в твиттере

Посольство России в Беларуси в своём твиттере в субботу прокомментировало сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии хештегом #SmallDickEnergy. Речь идёт об английском идиоматическом выражении, в котором употреблено вульгарное обозначение мужского полового органа (дословный перевод – "энергия маленького члена", переносное значение выражения – "заносчивость, присущая неудачнику").

Хештегом был снабжён ретвит поста главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором речь шла о решении Литвы, Латвии и Эстонии выслать нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эта страна выслала большую группу сотрудников российского посольства в связи с полученными доказательствами причастности сотрудников спецслужб России к взрывам боеприпасов на складе в Чехии в 2014 году.

Впоследствии твит с хештегом был удален. Однако вскоре в твиттере посольства появился новый ретвит поста Ландсбергиса, на сей раз с текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy – the choice is yours. ("Решайте сами, #smalldipenergy или #smalldickenergy"). Что такое #smalldipenergy, посольство не поясняет, видимо, в этом "неологизме" использовано сокращение от слова "дипломатия".

Многие пользователи твиттера неодобрительно высказались о публикации в аккаунте российского посольства, а с хештегом #smalldickenergy начали публиковаться посты с критикой Кремля.