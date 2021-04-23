Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов

Страны Балтии в понедельник заявили о том, что объявили персонами нон грата сотрудников российских дипломатических представительств. Литва высылает двух дипломатов, Латвия и Эстония – по одному.

Литва, Эстония и Латвия действовали скоординированно. Решение было принято, как говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств трёх стран, в знак солидарности с Чехией в связи с "незаконной деятельностью российских разведслужб" в этой стране.

Речь идёт об утверждениях властей Чехии о причастности сотрудников российской военной разведки к взрыву боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году, при котором погибли 2 человека. Чехия на днях выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, которые были названы агентами спецслужб, а после высылки Россией 20 сотрудников чешского посольства в Москве заявила о намерении уравнять число сотрудников посольств двух стран. Российские власти с этим согласились. Это означает, что до конца мая Прагу покинут ещё десятки российских дипломатов и сотрудников посольства.

Чехия призвала своих союзников по ЕС и НАТО продемонстрировать солидарность, после чего ряд стран решили выслать российских дипломатов – в частности, Словакия сообщила о высылке трёх сотрудников посольства России.

Российский МИД пока не сообщал об ответных мерах в отношении Латвии, Эстонии и Литвы. В пятницу стало известно, что Россия высылает пятерых сотрудников посольства Польши. Решение принято в ответ на решение Варшавы выслать трёх российских дипломатов.