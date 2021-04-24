Врачи Навального официально просят главу ФСИН перевести его в Москву

Пятеро лечащих врачей находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, проведя анализ его медицинской документации, обратились к директору ФСИН России Александру Калашникову с просьбой о разрешении перевести его "в многопрофильный стационар города Москвы, который является центром медицинских компетенций Российской Федерации".

Обращение и медицинское заключение опубликованы на сайте "Новой газеты".

Свою просьбу медики обосновывают тяжестью состояния пациента, длительным периодом голодания (Навальный более трёх недель держал голодовку, требуя допустить к нему независимого врача) и сложностью диагностики. "Мы настаиваем на выполнении просьбы, изложенной в данном рекомендательном письме, в самые короткие сроки, учитывая выявленные риски для жизни пациента", – пишут врачи.

В своём заключении они подчёркивают, что сами были лишены возможности осмотреть Навального, однако им было разрешено ознакомиться с документами об анализах и осмотрах, проведённых другими врачами. В частности, 20 апреля Навального осмотрели гражданские врачи во Владимирской больнице – вскоре после этого он решил начать выход из голодовки.

В документе говорится о том, какие исследования были проведены и какие специалисты осматривали Навального. Перечислены его жалобы, в том числе на боль и онемение конечностей. При исследованиях обнаружены две межпозвонковые грыжи, а также изменения проводимости нервных волокон ног, кисты в печени. Также врачи обратили внимание на отклонение от нормы ряда показателей анализа крови. В заключении нейрохирурга говорится, что может понадобиться операция.

Врачи, составившие заключение, отмечают, что ​жалобы на онемение рук и стоп не находят отражения в диагнозе, и исследования для установления их причины не проводились. Врачи также критикуют ряд других назначений и выводов, сделанных осматривавшими Навального их коллегами. "Мы пришли к выводу о том, что назначенное лечение и тактику наблюдения нельзя считать оптимальными", – пишут врачи. "Необходимо установить точный диагноз, обеспечить правильный выход из длительного голодания, а самое главное – с использованием современных средств купировать болевой синдром", – считают они.