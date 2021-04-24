Глава штаба Навального во Владивостоке задержана по уголовному делу

В Уссурийске (Приморский край) полиция задержала координатора штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерину Остапенко. Она стала подозреваемой по двум уголовным статьям: о приведении в негодность путей сообщения и о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность - сообщает Сибирь.Реалии.

Ее доставили в отдел МВД Владивостока. Как сообщил ОВД-Инфо адвокат Алексей Ананьев, следователь направил в суд ходатайство о заключении активистки под стражу. На ночь её оставили в полиции.

По версии следствия, Остапенко была организатором акции протеста 23 января в своем городе. Причиной стал ее пост в соцсети, который якобы увидели двое несовершеннолетних и поэтому пошли на митинг в центре города, где преградили дорогу машинам. Кроме того, её обвинили в том, что она якобы скрывалась от полицейских.

Сама глава штаба оппозиционера отрицает вину и заявила, что ей так и не указали, какие именно "преступные действия" она совершила. Её соратники назвали обвинения "абсурдными". "Остапенко — это первый наш координатор, кого отправляют за решетку" - отмечает московский штаб Навального.

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли после его ареста - 23 и 31 января. 21 апреля сторонники Навального вновь вышли на митинги с требованием обеспечить политику квалифицированную медицинскую помощь в колонии, где он отбывает наказание.

26 апреля суд в Москве, как ожидается, начнёт рассматривать ходатайство прокуратуры о признании экстремистскими штабов Навального и других организаций, связанных с оппозиционером. В случае удовлетворения ходатайства всем сотрудникам штабов может грозить уголовная ответственность.