Алексей Навальный прекратил голодовку. Социальные пакеты Владимира Путина. Президент России пообещал открыть "кубышку" и раздать деньги населению. Дипломатическая война между Прагой и Москвой. Локальный конфликт или холодная война с коллективным западом? Зачем Лукашенко опять приехал в Россию: за деньгами или гарантией безопасности?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком и историком Владимиром Рыжковым, с политологом Дмитрием Болкунцом и депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником.

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