Президент Чехии хочет полного расследования участия ГРУ во взрывах

В отчёте Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки (ГРУ) находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Об этом заявил президент страны Милош Земан.

В своём видеообращении в воскресенье Земан поддержал полное расследование дела и назвал подозрения в адрес России очень серьёзными.

"Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы на её территории два агента иностранного государства устроили террористический акт, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был причинён ущерб на миллиарды долларов", – подчеркнул Земан.

Президент отметил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего – причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. По словам Земана, он полностью доверяет полиции и Генпрокуратуре. Если причастность агентов ГРУ будет доказана, то Россия будет должна заплатить за случившиеся взрывы, сказал Земан.

Кроме того, президент сообщил, что его настораживает факт передвижения по Чехии иностранных разведчиков.

Чешские спецслужбы подозревают во взрывах во Врбетице Александра Петрова и Руслана Боширова. Это именно те люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что Петров и Боширов – агенты ГРУ, а их настоящие имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В середине апреля чешские власти обвинили Москву в организации взрывов во Врбетице и выслали из страны 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. Между странами разразился конфликт. В итоге Прага и Москва договорились о паритете. В дипмиссиях каждой стороны будут работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Милош Земан поддержал действия правительства. Тогда же сообщалось, что президент прокомментирует расследование через неделю. Земан считается в Чехии пророссийским политиком.

По мнению Бабиша, президенту следовало бы сделать обращение раньше.

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