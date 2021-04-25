Президент Чехии хочет полного расследования участия ГРУ во взрывах

В отчёте Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки (ГРУ) находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Об этом заявил президент страны Милош Земан.
В своём видеообращении в воскресенье Земан поддержал полное расследование дела и назвал подозрения в адрес России очень серьёзными.
"Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы на её территории два агента иностранного государства устроили террористический акт, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был причинён ущерб на миллиарды долларов", – подчеркнул Земан.
Президент отметил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего – причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. По словам Земана, он полностью доверяет полиции и Генпрокуратуре. Если причастность агентов ГРУ будет доказана, то Россия будет должна заплатить за случившиеся взрывы, сказал Земан.
Кроме того, президент сообщил, что его настораживает факт передвижения по Чехии иностранных разведчиков.
- Чешские спецслужбы подозревают во взрывах во Врбетице Александра Петрова и Руслана Боширова. Это именно те люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что Петров и Боширов – агенты ГРУ, а их настоящие имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
- В середине апреля чешские власти обвинили Москву в организации взрывов во Врбетице и выслали из страны 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. Между странами разразился конфликт. В итоге Прага и Москва договорились о паритете. В дипмиссиях каждой стороны будут работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников.
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Милош Земан поддержал действия правительства. Тогда же сообщалось, что президент прокомментирует расследование через неделю. Земан считается в Чехии пророссийским политиком.
- По мнению Бабиша, президенту следовало бы сделать обращение раньше.
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