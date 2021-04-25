Гебрев признал, что поставлял боеприпасы Украине в 2014 году

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину. Об этом сообщает The New York Times. Источники газеты утверждают, что подписанный договор касался поставок для Вооружённых сил Украины.

Гебрев ранее отрицал факт поставок Киеву оружия после начала военного конфликта в Донбассе. В переписке с The New York Times он, как утверждает газета, признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском селе Врбетице, но это оружие не предназначалось для отправки Украине. В 2014 году на складе произошли взрывы. Прага считает, что к ним причастна российская военная разведка. Москва все обвинения отвергает.

Один из собеседников The New York Times рассказал, что ящики с боеприпасами, предназначавшимися для Украины, были помечены как отправляющиеся в Таиланд. Гебрев участие своей компании в ложной маркировке отверг.

Весной 2015 года на Гебрева было совершено покушение. После покушения в 2018 году в Великобритании на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Гебрев предположил, что против него использовали то же отравляющее вещество.

Образцы анализов Гебрева были отправлены в VERIFIN – одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия. Лаборатория должна была хранить материалы в течение пяти лет – до 18 июня 2020 года. В сентябре прошлого года стало известно, что образцы тестов Гебрева исчезли.

Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении на Гебрева являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению расследовательской группы Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки – генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Пётр Борисов.

Чехия в середине апреля обвинила Москву в организации взрывов во Врбетице и выслала из страны 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. Между странами разразился конфликт. В итоге Прага и Москва договорились о паритете. В дипмиссиях каждой стороны будут работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников.

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