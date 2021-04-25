Премьер Армении ушёл в отставку в преддверии выборов в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке. Вслед за ним ушло и правительство страны. Пашинян продолжит выполнять обязанности премьера до проведения досрочных парламентских выборов. Для роспуска парламента премьер-министр должен был уйти в отставку по закону.

Внеочередные выборы пройдут 20 июня. Пашинян заявил, что на них его вновь выдвинут на пост главы правительства.

В Армении последнее время проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Изначально недовольство вызвало мирное соглашение с Азербайджаном по самопровозглашённому Нагорному Карабаху. Согласно документу, часть территорий региона перешла под контроль Баку. Это вызвало недовольство оппозиционеров. Пашинян настаивает, что только с помощью такого договора можно было прекратить обострившийся конфликт.

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