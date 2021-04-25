В Москве задержаны правозащитник Давидис и сторонники Навального

Сразу несколько российских активистов были задержаны полицией. Их обвиняют в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Речь идёт об акции в поддержку Алексея Навального. Она прошла в среду, 21 апреля.

В Москве задержан сотрудник правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис (признан российскими властями "иностранным агентом", организация с этим несогласна). Он руководит программой "Поддержка политзаключенных". Давидиса оставят в отделении полиции до суда.

По тем же обвинениям задержана волонтер проекта "Немцов-мост" Анна Дулевская. Она тоже проведёт ночь в отделении.

Накануне полиция также задержала бывшего председателя Либертарианской партии Сергея Бойко. Ему вменяют повторное нарушение правил проведения митинга за ретвит сообщения об акции протеста.

Кроме того, полиция пришла к нескольким соратникам Навального. В Москве и Владивостоке задержаны сотрудницы его штабов.

В субботу полицейские задержали лидера движения "Гражданское общество" Михаила Светова – по делу о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 18 лет. Дело было возбуждено в 2019 году из-за фотографии в инстаграме бывшей девушки Светова. Она дала показания, что никакого преступления в отношении неё Светов не совершал.

Адвокат Светова Дмитрий Захватов сообщил, что полицейские не допустили его к подзащитному.

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