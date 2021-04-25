Индонезия объявила о гибели подводной лодки в Балийском море

Индонезия объявила о гибели затонувшей подводной лодки "Нангала" в Балийском море. Президент страны выразил соболезнования семьям экипажа.

Вчера спасатели обнаружили субмарину на глубине 850 метров. Конструкция лодки рассчитана на работу на глубине не больше, чем 500 метров.

Субмарина участвовала в военных учениях у берегов Бали. На борту находились 53 моряка. 21 апреля экипаж перестал выходить на связь. Поисковую операцию вели более двух десятков кораблей и судов.

Лодка "Нангала" – одна из пяти, состоящих на вооружении ВМС Индонезии. Она была построена в ФРГ в 1983 году. В 2012 году прошла масштабную модернизацию в Южной Корее. Участвовала в боевых действиях в Восточном Тиморе.

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