Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Индонезия объявила о гибели подводной лодки в Балийском море

Поисковая операция в Балийском море, Индонезия, 24 апреля 2021 года

Индонезия объявила о гибели затонувшей подводной лодки "Нангала" в Балийском море. Президент страны выразил соболезнования семьям экипажа.

Вчера спасатели обнаружили субмарину на глубине 850 метров. Конструкция лодки рассчитана на работу на глубине не больше, чем 500 метров.

Субмарина участвовала в военных учениях у берегов Бали. На борту находились 53 моряка. 21 апреля экипаж перестал выходить на связь. Поисковую операцию вели более двух десятков кораблей и судов.

Лодка "Нангала" – одна из пяти, состоящих на вооружении ВМС Индонезии. Она была построена в ФРГ в 1983 году. В 2012 году прошла масштабную модернизацию в Южной Корее. Участвовала в боевых действиях в Восточном Тиморе.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG