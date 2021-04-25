Россия включит США в список "недружественных" стран

Россия включит Соединённые Штаты в список "недружественных стран", который составляет правительство согласно подписанному на этой неделе указу президента Владимира Путина. Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" представитель МИД Мария Захарова.

Указ позволяет правительству определять, сколько человек, не имеющих гражданства той или иной страны, могут работать в её дипломатических представительствах на территории России. По словам Захаровой, государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. "Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", — сказала Захарова. По её словам, указ о "недружественных странах" был подписан в ответ на недружественные действия ряда стран, а сама внешняя политика России носит "исключительно миролюбивый характер".

Какие ещё страны будут объявлены недружественными, Захарова не сказала. О запрете посольству США нанимать граждан России на работу было объявлено ещё до подписания указа, в качестве, как утверждается, ответной меры на санкции США. Также на прошлой неделе власти России ограничили число российских граждан, которых может нанимать на работу посольство Чехии в Москве. Эта мера была принята в разгар дипломатического конфликта между Прагой и Москвой, который сопровождается высылками дипломатов. Будет ли признана "недружественной" и Чехия, Захарова не сказала.