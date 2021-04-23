Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии "недружественных государств". Документ выложен на сайте Кремля.

Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на "недружественные действия США и иных иностранных государств".

Указ позволяет правительству определять, сколько человек, не имеющих гражданство работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории России. Он не распространяется на аккредитованных дипломатов.

Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников. Часто это делается для того, чтобы технический персонал не занимал квоту дипломатических работников.

Например, посольство США в Москве в 2019 году нанимало делопроизводителя. В посольстве Великобритании открыта вакансия торгового советника. На ситуацию обратил внимание в середине апреля министр иностранных дел Сергей Лавров, пообещавший прекратить эту практику.

Из-за недостатка персонала выдачу виз россиянам в консульствах остановили США, скорость выдачи виз в посольстве резко замедлилась. Были сокращены культурные программы ряда европейских государств.

В качестве одной из мер после высылки Чехией на прошлой неделе 18 сотрудников российского диппредставительства в Праге российские власти существенно сократили квоту на найм граждан России на работу в чешское посольство в Москве.

Указ предполагает, что граждане России, сокращённые из-за его вступления в силу, должны увольняться в соответствии с российским законодательством. Сокращение штата в российских законах в общем случае гарантирует потерявшему место работы выплату одного среднемесячного заработка.