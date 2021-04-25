"Мы видим эту боль". Реакции на признание геноцида армян

Этого шага от президента США ждали несколько поколений армян по меньшей мере с 1948 года, когда термин "геноцид" был кодифицирован в международном праве. Его автор, польский юрист Рафаэль Лемкин, разработал правовую базу еще до Второй мировой войны и относил понятие геноцида прежде всего к истреблению армянского населения Османской империи. С точки зрения потомков жертв, Джо Байден лишь назвал вещи своими именами. По мнению Анкары и Баку – исказил историю.

До недавнего времени Турция была для Америки слишком важным союзником: в холодной войне, а затем и в войне с терроризмом. И американские президенты один за другим отказывались воздать должное невинным жертвам. Американо-турецкие отношения испортились в 2017 году, когда Анкара решила закупить российские ракетные комплексы С-400. Администрация Трампа была вынуждена ввести санкции против Турции. Но о пересмотре отношения к геноциду армян речь не шла.

В 2019 году геноцид признали обе палаты Конгресса. Турция расценила это как недружественный жест. Послу США Дэвиду Саттерфилду было заявлено, что резолюция "не имеет под собой никаких исторических и правовых основ и рассчитана на внутреннюю аудиторию".

Джо Байден обещал признать геноцид армян еще будучи кандидатом. Но то же самое обещал кандидат Барак Обама, а, когда он стал президентом, то забыл обещание. Президент Байден сдержал слово.

Президент Турции Реджеп Эрдоган четыре месяца ожидал звонка из Вашингтона. Разговор состоялся в пятницу. Джо Байден честно предупредил собеседника о своем решении. Эрдоган уже знал о нем благодаря утечке – вероятно, санкционированной администрацией США. Если сообщение Белого Дома о беседе президентов отличается миролюбивостью ("президент выразил свою заинтересованность в конструктивных двусторонних отношениях и эффективном менеджменте разногласий"), то турецкая сторона делает акцент именно на разногласиях, напоминая о присутствии в США турецкого оппозиционера Фетхулллаха Гюлена и его "террористической организации", а также об американской поддержке курдов в Сирии.

Мы чтим их историю. Мы видим эту боль

24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, пресс-служба президента опубликовала заявление Байдена, в котором говорится: "Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили США во многих отношениях, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы утверждаем историю".

Обрашает на себя внимание, что президент не только назвал события 106-летней давности армянским выражением "Мец Егерн" ("Великое злодеяние"), но и указал число жертв, которое турецкая сторона считает сильно преувеличенным. "...Полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в ходе кампании истребления", – говорится в заявлении Джо Байдена.

И хотя заявление гласит: "Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось", Турция отреагировала на него резко. Турецкий МИД заявил, что Байден подписал документ, "подпав под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп". Анкара утверждает: "Ни одно из условий, которые, согласно международному праву, могли бы стать основанием для использования термина "геноцид" в контексте событий 1915 года, не имело место быть. Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории".

МИД Азербайджана, который тоже отрицает геноцид армян, назвал заявление Байдена "примером предвзятости и двойных стандартов": "Те, кто политизирует так называемый армянски геноцид, молчат о массовых убийствах более 500 тысяч человек армянскими вооруженными группировками в то же самое время, равно как и об убийствах, совершенных в Баку и других районах Азербайджана армянскими дашнаками в марте 1918 года". Во время межэтнических столкновений в марте 1918 года в Баку были убиты от трех до двеннадцати тысяч в основном мусульман. Некоторые историки расценивают эти события как ответные на массовые убийства армян, произошедшие ранее.

Как сообщило агентство Anadolu, президенты Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев в субботу по телефону "обсудили совместные шаги, которые Турция и Азербайджан могут предпринять в свете последних событий".

В Ереване, напротив, заявление Байдена воспринято с воодушевлением и благодарностью. Премьер-министр Армении Никол ­­­­Пашинян разместил в фейсбуке текст своего личного послания Джо Байдену: "Я ценю вашу принципиальную позицию, которая представляет собой могучий шаг к истине и исторической спрведливости и неоценимую поддержку потомков жертв армянского геноцида".

Аналогичным образом реагирует и армянская община США. Politico опубликовало статью редактора издания Чарльза Махтесяна, чей дед когда-то нашел в США убежище от геноцида. Он пишет: "Нас объединяет не только гордость и радость за нашу древнюю культуру, но и чувство общей горечи... Будь то армянская община Калифорнии, Бостона, Чикаго, Детройта или Филадельфии. До тех пор, пока правда о случившемся в 1915 году отрицается, и жестокие страдания наших близких не признаны, мы все обречены стенать без конца и идти за траурным кортежем, не достигающим места последнего упокоения... Байден поставил Соединенные Штаты на правильную сторону истории и позволил сыновьям, дочерям, внукам и правнукам переживших армянский геноцид гордиться своим наследием".

Геноцид армян, иногда называют первым геноцидом двадцатого века. Речь идет о событиях, происходивших с весны 2015 года по осень 2016 года, некоторые историки считают датой окончания геноцида 2023 год. В это время в Османской империи проживало около 1,5 млн армян, а за время геноцида было убито по меньшей мере 664 тысяч представителей христианского армянского населения империи. Существуют предположения, что количество погибших могло достичь 1,2 млн человек – как в результате массовых и единичных убийств, так и по причине систематической жестокости, отсутствия крова и голода.