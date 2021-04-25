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Глава Ми-6: Британия и США предупредили Путина насчёт Украины

Ричард Мур

Лондон и Вашингтон некоторое время назад предупредили президента России Владимира Путина о том, что Москва "заплатит высокую цену" в случае, если российские войска начнут вторжение на территорию Украины. Об этом заявил в интервью газете Sunday Times директор Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как Ми-6, Ричард Мур.

Страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность в связи с наращиванием Россией группировки вооружённых сил у границы с Украиной и в аннексированном Крыму. На этой неделе Москва объявила о завершении военных учений и отводе части войск.

По словам Мура, "безответственные" действия России вызывают серьёзную тревогу, однако в долгосрочной перспективе Россия является слабеющей державой "с точки зрения экономики и географии". По мнению главы Ми-6, Россия сталкивается со множеством трудностей, а последние протесты из-за ареста Алексея Навального показали, что часть её населения недовольна Владимиром Путиным.

Глава Ми-6, который возглавил службу недавно (ранее он был дипломатом, занимая, в частности, должность посла в Турции), также сказал, что до сих пор чувствует гнев в связи с использованием химического оружия в Солсбери – речь идёт об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, к которому предположительно причастны сотрудники российской военной разведки. По его словам, число жертв могло быть большим (от отравления "Новичком" погибла одна гражданка Великобритании). Он упомянул и о том, что чешские спецслужбы подозревают тех же российских агентов в организации взрыва в Чехии в 2014 году.

Всё это, как и действия России на Украине, по словам Мура, признаки безответственного поведения России. По словам главы Ми-6, каналы коммуникации между Лондоном, Вашингтоном и Москвой открыты, и российские власти знают, как западные союзники оценивают действия России. Мур подчеркнул, что Британия хотела бы иметь с Россией другие, лучшие отношения, однако "этот выбор сделан не нами".

  • Руководители Ми-6, которая занимается внешней разведкой, дают интервью крайне редко, а директор службы по-прежнему является единственным лицом, чья принадлежность к ней официально признана, напоминает The Times. До 1994 года само существование службы официально не подтверждалось на правительственном уровне.

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