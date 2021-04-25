Командующий: вывод войск США из Афганистана начался

Командующий международными силами в Афганистане генерал армии США Скотт Миллер заявил в воскресенье, что упорядоченный вывод войск Соединённых Штатов и их союзников и передача военных баз и оборудования афганским силам начались. Об этом сообщает "Голос Америки".

Миллер заявил, что он действует согласно приказам, основанным на решении президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана и тем самым завершить самую долгую, как выразился президент, войну в истории Америки.

Генерал Миллер подчеркнул, что на протяжении всего процесса вывода международные силы будут обладать средствами, необходимыми для самозащиты, а также будут поддерживать афганские силы безопасности. Генерал, который командует войсками в Афганистане с 2018 года, также сказал, что общался с представителями радикального движения "Талибан", противостоящего афганским властям, и предупредил их о недопустимости попытки навязать военное решение конфликта в стране. Талибы сейчас в целом соблюдают перемирие, заключённое с международными силами, но продолжают нападения на правительственные афганские войска. Ранее они заявляли, что продолжат переговоры о мире только после вывода иностранных войск.

В соответствии с соглашением, заключенным ранее представителями США и "Талибана", иностранные войска к 1 мая должны были покинуть Афганистан. Однако президент Байден несколько сдвинул этот срок, ссылаясь на то, что слишком резкое сворачивание военного присутствия поставит под угрозу американский и союзный контингент. Как ожидается, последний американский военнослужащий покинет Афганистан к 11 сентября – двадцатой годовщине крупнейшего теракта на территории США, после которого американские войска были направлены в Афганистан и способствовали свержению режима "Талибана", укрывавшего организатора терактов Усаму бин Ладена.

Военнослужащие других стран НАТО, находящиеся в Афганистане, также будут выведены из страны в течение нескольких месяцев.