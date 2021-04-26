За уик-энд задержали, оштрафовали и арестовали свыше 70 сторонников Навального

За минувшие выходные более 70 сторонников Алексея Навального были задержаны, оштрафованы или арестованы, в большинстве случаев - в связи с последней акцией в поддержку оппозиционного политика.
На это обратил внимание глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг. На своей странице в фейсбуке он опубликовал список граждан, к которым приходили полицейские, отметив, что общее количество задержанных в связи с последней акцией сторонников Навального приближается к двум тысячам человек.
21 апреля в городах России прошли несанкционированные уличные акции протеста с требованием прекратить преследование Алексея Навального и предоставить необходимую ему медицинскую помощь. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях, отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных.
Однако с пятницы полицейские стали активно приходить домой с обысками и протоколами к участникам акций и к тем, кто, по мнению правоохранительных органов, призывал в них участвовать.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.
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