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За уик-энд задержали, оштрафовали и арестовали свыше 70 сторонников Навального

На акции в поддержку Алексея Навального в центре Москвы, 21 апреля 2021 года 

За минувшие выходные более 70 сторонников Алексея Навального были задержаны, оштрафованы или арестованы, в большинстве случаев - в связи с последней акцией в поддержку оппозиционного политика.

На это обратил внимание глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг. На своей странице в фейсбуке он опубликовал список граждан, к которым приходили полицейские, отметив, что общее количество задержанных в связи с последней акцией сторонников Навального приближается к двум тысячам человек.

21 апреля в городах России прошли несанкционированные уличные акции протеста с требованием прекратить преследование Алексея Навального и предоставить необходимую ему медицинскую помощь. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях, отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных.

Однако с пятницы полицейские стали активно приходить домой с обысками и протоколами к участникам акций и к тем, кто, по мнению правоохранительных органов, призывал в них участвовать.

  • Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.

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