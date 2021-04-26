В Москве вывесили баннер в поддержку Михаила Светова

В Москве задержали членов Либертарианской партии России Игоря Ефремова, Тихона Перхулова и Кариту Хидэтоси, а также журналиста Елизавету Лошак из-за акции в поддержку лидера движения "Гражданское общество" Михаила Светова. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Задержанные активисты вывесили баннер "Дело против Светова – дело против гражданского общества" на мосту у Дома правительства России. Елизавета Лошак была там по заданию редакции издания "Вольница".

Всех задержанных привезли в ОВД "Арбат", у них отобрали паспорта.

Лидер движения "Гражданское общество" Михаил Светов был задержан в субботу вечером. Перед этим у него в квартире прошёл обыск. Его адвокат Дмитрий Захватов сообщил "ОВД-Инфо", что обыск проходил по делу о совершении развратных действий, возбужденному против Светова ещё в 2019 году из-за фотографии его бывшей девушки в инстаграме.

Светов также рассказал, что в субботу он заметил слежку, а в его квартире был отключён интернет. Позже выяснилось, что интернет-кабель вырвали из распределительной коробки.

Михаил Светов – активист-либертарианец, один из организаторов митингов за свободу интернета и в защиту Telegram. В своих выступлениях он, в частности, призывал к люстрациям сотрудников силовых ведомств.