Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева пойдет в Госдуму

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева будет выдвигаться в депутаты Государственной Думы от политической партии "Новые люди" и станет советником лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами. Об этом сообщается на сайте партии.

По словам Авксентьевой, ей нравится региональная повестка партии, в частности, пункт о том, что налоги должны оставаться в регионах.

Лидер партии Алексей Нечаев заявил, что следил за работой Авксентьевой на посту мэра Якутска. "Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас её примеру следуют многие чиновники", – заявил Нечаев.

Сардана Авксентьева, которую называли "народным мэром", 11 января 2020 заявила об отставке по состоянию здоровья. Авксентьева стала мэром Якутска после победы над кандидатом от "Единой России" на выборах в 2018 году. Она оказалась первой женщиной – главой администрации столицы Якутии. Авксентьева планировала продать здание администрации и переехать в офис подешевле, а также запретила подчиненным проводить корпоративы и банкеты на бюджетные средства. Кроме того, она продала дорогие автомобили, принадлежащие администрации, и заставила чиновников ходить пешком.