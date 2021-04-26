СБУ обнародовала секретные документы по аварии на Чернобыльской АЭС

Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы по катастрофе на Чернобыльской АЭС – в 35 годовщину со дня трагедии 26 апреля 1986 года.

Среди опубликованных документов КГБ – самый первый доклад о взрыве от директора АЭС Виктора Брюханова, передаёт РБК-Украина. Архивные дела свидетельствуют, что аварии на станции случались и раньше. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Доклад КГБ об этом заканчивается фразой "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

В 1983 году руководство в Москве, согласно документам, получило информацию, что Чернобыльская АЭС является одной из самых опасных атомных станций в Советском Союзе из-за отсутствия средств безопасности. В июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на станции, пишет РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал сегодня посетить так называемую зону отчуждения Чернобыльской АЭС и выступить на церемонии по случаю годовщины катастрофы, которая считается крупнейшей в мире за всю историю атомной энергетики.

Зону отчуждения радиусом в 30 километров эксперты называют небезопасной для проживания людей на тысячи лет вперёд.

Минувшей ночью десятки людей собирались на памятную акцию в расположенной вблизи аварийной АЭС Припяти, называемой покинутым городом-призраком. Собравшиеся зажгли свечи в знак траура по погибшим, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Напрямую связанной со взрывом на четвёртом реакторе Чернобыльской АЭС считается гибель порядка 30 человек. Смерть ещё тысяч людей в последующие годы, предположительно, была связана с последствиями радиационного отравления населения на Украине, в Беларуси и в ряде регионов России.