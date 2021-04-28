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Жизнь после Трампа. Владимир Абаринов – о надежде и обузе

Совсем недавно он был вездесущ и назойлив. В ленте новостей от него проходу не было. Он объявлялся в твиттере спозаранку, и начиналась потеха. Ещё в пижаме, он строчил сварливые, многословные и безграмотные твиты по любому поводу, цеплялся к каждой фразе неугодных ему политиков и журналистов, сразу переходил на личности, огрызался всегда с прибавлением обидных эпитетов, как третьеклассник.

Шоу словоговорения продолжалось целый день и изо дня в день. Волшебный горшочек варил и варил без перерыва, безвкусная липкая каша забивала глаза, уши, ноздри и мозг. Казалось, этому не будет конца. Но стоило лишь отключить его от твиттера, как мы стали узнавать, что в мире происходит что-то ещё, кроме Дональда Трампа. Потом он освободил казённую жилплощадь и удалился, как в скит, в свою флоридскую резиденцию между морем и озером. И небесный свод не обрушился на землю, мир не погиб без своего спасителя. Оказалось, есть жизнь и после Трампа.

Самое время для Республиканской партии перевести дух и собраться с мыслями, сообразить, как жить дальше. Но вместо этого видные партийцы потянулись в Мар-а-Лаго, как перелетные птицы. Они летают туда, как выражаются в Америке, "целовать перстень", как целуют папе римскому – заверить флоридского гуру в своей лояльности и получить его благословение. Зачем, казалось бы? Проигравший выборы, он должен был кануть в политическое небытие как досадное недоразумение. А партия – взяться за ум, начать искать новых вождей и иную стратегию. Так было прежде после каждого поражения на выборах. Но не теперь.

Трамп остается лидером и героем консервативной Америки. В недавнем опросе 36 процентов избирателей-республиканцев назвали Трампа лучшим в истории США президентом. На втором месте оказался Рональд Рейган с 18 процентами. Рейтинг Авраама Линкольна втрое меньше, чем рейтинг Трампа, – всего 13 процентов. Даже пандемии коронавируса оказалось не под силу обвалить популярность 45-го президента. В штатах с самым высоким уровнем смертности его результат в 2020 году был не хуже, а в ряде случаев лучше результата 2016 года. Его поддержка среди афроамериканцев увеличилась с 8 до 12 процентов, среди испаноамериканцев – с 29 до 32, среди геев – с 14 до 28.

Таким политическим капиталом не разбрасываются.
Проиграл он, собственно, совсем немного – 4,4 процента, а послушать его самого – так и выиграл. В нижней палате демократы потеряли 13 мест, минимальное большинство в Сенате получили чудом. Выборы в законодательные собрания штатов выиграли республиканцы. В 22 штатах они теперь контролируют и исполнительную власть, и обе палаты законодательной. Они просто не видят никакой необходимости переосмысливать свою политику. Как выразился один комментатор, "для вскрытия нужен труп". А его нет, или он отказывается считать себя таковым. При этом демократы старательно делают вид, что не замечают эфемерности своей победы.

Вполне вероятна новая дуэль Джо Байдена и Дональда Трампа

На самом деле многих амбициозных политиков-республиканцев тяготит наркозависимость от Трампа. Они хотели бы попытать счастья в президентской гонке 2024 года. Но им боязно расколоть республиканский электорат, а Трамп пока лишь играет идеей своего возвращения в Белый дом. Он и надежда партии, и её обуза. Без него будто почва уходит из-под ног, с ним невозможно обновление партии.

Если республиканцы опасаются шагнуть не в ногу, то в рядах демократов, наоборот, царят разброд и шатание. Они ориентируются не столько на партийное руководство, сколько на своих избирателей, интересы которых настолько различны, что позиции законодателей трудно привести к общему знаменателю.

В этой странной ситуации вполне вероятна новая дуэль Джо Байдена и Дональда Трампа. И тот, и другой – паллиатив, но ничего иного главные политические партии Америки предложить избирателю пока не в состоянии.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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