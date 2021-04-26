Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за интервью

Соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь суд в Москве в понедельник назначил административный штраф в 300 тысяч рублей. Её признали виновной в призывах к несогласованной уличной акции и осудили по статье о повтором нарушении правил организации митинга. Речь идёт о наибольшем возможном штрафе по этой статье.

О решении суда сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин.

Призывами выйти на акцию протеста 21 апреля суд посчитал высказывания Соболь в эфире "Эха Москвы". При этом в полицейском рапорте конкретных высказываний, по словам адвоката, приведено не было, а сама Соболь, говоря о возможных акциях в поддержку Навального, даже не называла дату 21 апреля.

Сама Соболь не смогла принять участие в акции, поскольку утром 21 апреля её задержала полиция. Её отпустили только поздно вечером. В тот же день была задержана пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, ей дали 10 суток ареста.

В сам день проведения акции в Москве было задержано относительно немного людей - около 30. Однако в последние дни полиция начала задерживать участников шествия, или же им начали приходить повестки в суд. Всего были задержаны или получили повестки уже несколько десятков человек, в их числе, например, писатель Дмитрий Быков или заслуженный учитель Татьяна Эйдельман.

Как правило, людей обвиняют в призывах к несогласованной акции или даже в её организации - под которой понимаются репосты сообщений о времени и месте её проведения. Несколько человек уже отправлены под административный арест, в частности блогер Дмитрий Чернышёв получил 15 суток. Другие получили штрафы. Гастроэнтерологу Алексея Головенко наказание суд не назначил "за отсутствием состава правонарушения".

Саму Соболь недавно осудили по уголовному делу о попытке проникновения в квартиру родственников сотрудника ФСБ, предположительно причастного к отравлению Навального. Ей назначили год исправительных работ условно. Также Соболь находится под следствием по так называемому санитарному делу, также связанному с уличными акциями в защиту Навального.