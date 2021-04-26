Штабы Навального сообщили о приостановке работы

Штабы оппозиционера Алексея Навального в различных регионах России в понедельник заявили, что временно прекращают свою деятельность - после того, как прокуратура Москвы официально приостановила их работу до решения суда по иску о признании их экстремистскими. В частности, сообщение о приостановке работы появилось в телеграм-канале штаба Навального в Москве.

Сторонники оппозиционера пишут, что больше не смогут работать в прежнем формате, поскольку это небезопасно для сотрудников штабов. Также штабы "обезличат" их страницы в соцсетях.

Глава сети региональных штабов Леонид Волков подтвердил приостанову их работы "Открытым медиа". При этом он написал в фейсбуке, что прокуратура "придумала" общественную организацию "штабы Навального" - такой организации формально нет - а также пообещал вскоре рассказать о плане дальнейших действий.

О приостановке прокуратурой работы штабов Навального стало известно утром в понедельник. В этот же день в суде в Москве началось рассмотрение дела о признании штабов, а также внесённых властями РФ в список "иностранных агентов" других имеющих отношение к Навальному организаций - Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан - экстремистскими. В отличие от штабов, это зарегистрированные юридические лица, прокуратура не может своим решением приостановить их деятельность, это может только суд.

Прокуратура потребовала признать организации Навального экстремистскими 16 апреля - когда оппозиционер держал в колонии голодовку, а его сторонники готовили большой митинг в его защиту. По утверждениям ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“".

В опубликованном в понедельник разъяснении прокуратура Москвы сообщила, что приостановила деятельность штабов Навального до решения суда, поскольку "лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции". Имеются в виду акции протеста 21 апреля. Прокуратура пригрозила штрафами тем, кто будет продолжать участвовать в деятельности штабов.

В случае признания организаций экстремистскими, их работа в России станет невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.

Часть материалов дела о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими засекречена. По словам адвоката Ивана Павлова, это "два с половиной тома секретных материалов и два тома с грифом для служебного пользования, каждый том по 200 страниц". На ознакомление с ними адвокатам дали два дня. Павлов назвал эти материалы "хроникой репрессий против Алексея Навального и его сторонников", отметив, что не понимает, почему они засекречены.