Зеленский: Всё идёт к тому, что встреча с Путиным состоится

Президент Украины Владимир Зеленский призвал "модернизировать" заключённые в 2015 году Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. О своём видении дальнейших шагов для установления мира он рассказал в интервью британской газете Financial Times.

По словам Зеленского, минский процесс должен стать "более гибким". Президент Украины предложил или изменить минский формат переговоров, в которых сейчас участвуют представители Украины, ОБСЕ и России (с участием поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса), или использовать другой формат, в частности "нормандский" (переговоры Украины, России, Франции и Германии), который он тоже предложил модернизировать, пригласив такие страны, как США, Канада или Великобритания.

Зеленский прямо не призвал видоизменить какие-либо из договорённостей, заключённых в Минске. Официально Украина не отказывается от них, однако выступает за изменение последовательности их реализации - например, за передачу ей контроля над границей с Россией раньше, чем в ныне контролируемых сепаратистами районах Донбасса будут проведены выборы.

Зеленский также подтвердил свою готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что место для него особого значения не имеет. Зеленский приглашал Путина приехать в украинский Донбасс, а Путин в ответ заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет. Также российский президент предложил ему встретиться с лидерами сепаратистов, но эту идею президент Украины отверг, назвав их террористами.

На брифинге 26 апреля Зеленский сказал, что "всё идет к тому", что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку вести переговоры о месте и сроках встречи с администрацией Путина.

Зеленский назвал "маленькой победой" Украины сообщения об отводе части российских войск от украинской границы. Он также приветствовал сообщения о возможной встрече президентов США и России, сказав, что, если такая встреча состоится, скорее всего на ней будут достигнуты какие-то результаты, пусть и небольшие.

Российские власти неоднократно заявляли, что не хотят ничего менять в Минских соглашениях. Многие украинские политические силы выступают против их реализации в нынешнем виде, утверждая, что они предоставляют России рычаги влияния на украинскую политику.