Техас и Флорида получат в 2024-м больше выборщиков, Калифорния - меньше

В Соединённых Штатах обнародованы предварительные итоги переписи населения, которая прошла весной прошлого года. Результаты переписи повлияют на конфигурацию округов на выборах в Палату представителей и как следствие – на состав коллегии выборщиков, которая будет избирать президента в 2024 году.
На выборах в нижнюю палату Конгресса – 450 избирательных округов, они распределяются между штатами пропорционально численности населения. Каждые 10 лет по итогам переписи населения в одних штатах избирательных округов и, следовательно, конгрессменов от них может стать меньше, в других – больше. Каждое дополнительное место в Конгрессе означает и дополнительный голос в коллегии выборщиков.
Согласно итогам переписи 2020 года, Техас на выборах в будущем году должен будет получить 2 дополнительных места в Конгрессе; Флорида, Северная Каролина, Колорадо, Монтана и Орегон – по одному. Потеряют по одному месту такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Калифорния, а также Иллинойс, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Западная Вирджиния.
Агентства обращают внимание, что такое перераспределение благоприятно для республиканцев. На выборах в прошлом году демократ Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп – 232. Если бы места в коллегии выборщиков распределялись по-новому, то у Байдена было бы только 303 голоса.
Общая численность населения США в апреле 2020 года, согласно переписи, превышала 331 миллион человек. За 10 лет она выросла на 7,4 процента, или более чем на 20 миллионов.
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