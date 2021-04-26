В Москве продолжают задерживать оппозиционеров. Их ищут по камерам

В понедельник московская полиция продолжила задерживать участников акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре города 21 апреля. По сообщениям ряда СМИ, полицейские вычисляют граждан по камерам видеонаблюдения, которые оснащены системой распознавания лиц.
Так, в частности, был задержан оппозиционный политик Леонид Гозман. Его доставили в ОВД по Гагаринскому району столицы, где показали видео, на котором он идёт по улице в то время, когда сторонники Навального вышли на акцию протеста. В итоге на Гозмана составили протокол о нарушении правил проведения митинга.
Также полицейские пришли домой к преподавательнице и правозащитнице Анне Борзенко и ещё нескольким активистам. Ранее в полицию вызвали писателя Дмитрия Быкова. На всех них тоже собираются составить протоколы об участии в несанкционированной акции.
В понедельник суды Москвы вынесли несколько приговоров активистам, задержанным накануне. Лидер незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов получил 9 суток ареста, блогер Дмитрий Чернышев арестован на 15 суток, бывший менеджер региональных штабов Алексея Навального Анна Самкова и экс-координатор кемеровского штаба Ксения Пахомова проведут под арестом 10 суток, активист Евгений Приходько, которого также нашли по камерам видеонаблюдения - семь.
Ранее сообщалось, что только за минувшие выходные были задержаны, оштрафованы или арестованы более семидесяти сторонников Алексея Навального. Общее количество задержанных в связи с последней акцией сторонников оппозиционера приближается к двум тысячам человек.
- 21 апреля в городах России прошли несанкционированные уличные акции протеста с требованием прекратить преследование Алексея Навального и предоставить необходимую ему медицинскую помощь. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях, отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных. Однако с пятницы полицейские стали активно приходить домой с обысками и протоколами к участникам акций и к тем, кто, по мнению правоохранительных органов, призывал в них участвовать.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.
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