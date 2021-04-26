В Москве продолжают задерживать оппозиционеров. Их ищут по камерам

В понедельник московская полиция продолжила задерживать участников акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре города 21 апреля. По сообщениям ряда СМИ, полицейские вычисляют граждан по камерам видеонаблюдения, которые оснащены системой распознавания лиц.

Так, в частности, был задержан оппозиционный политик Леонид Гозман. Его доставили в ОВД по Гагаринскому району столицы, где показали видео, на котором он идёт по улице в то время, когда сторонники Навального вышли на акцию протеста. В итоге на Гозмана составили протокол о нарушении правил проведения митинга.

Также полицейские пришли домой к преподавательнице и правозащитнице Анне Борзенко и ещё нескольким активистам. Ранее в полицию вызвали писателя Дмитрия Быкова. На всех них тоже собираются составить протоколы об участии в несанкционированной акции.

В понедельник суды Москвы вынесли несколько приговоров активистам, задержанным накануне. Лидер незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов получил 9 суток ареста, блогер Дмитрий Чернышев арестован на 15 суток, бывший менеджер региональных штабов Алексея Навального Анна Самкова и экс-координатор кемеровского штаба Ксения Пахомова проведут под арестом 10 суток, активист Евгений Приходько, которого также нашли по камерам видеонаблюдения - семь.

Ранее сообщалось, что только за минувшие выходные были задержаны, оштрафованы или арестованы более семидесяти сторонников Алексея Навального. Общее количество задержанных в связи с последней акцией сторонников оппозиционера приближается к двум тысячам человек.