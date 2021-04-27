Учебник истории, который критиковал Путин, используют в колледжах

Министерство просвещения России нашло школьный учебник истории, который раскритиковал президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что в некоторых школьных учебниках "написано как будто не про нас". Школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают про Сталинградскую битву.

После критики президента министерство провело проверку всех школьных учебников истории и выяснило, что речь идёт об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Данный учебник от 2013 года до сих пор используется в российских колледжах. В других школьных учебниках по истории не удалось обнаружить ошибок и искажений, на которые указывал Путин, сообщили в ведомстве.

Ранее глава Российского военно-исторического общества (РВИО), бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что уже разработан новый "историко-культурный стандарт" для школьной литературы.