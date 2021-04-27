В Красноярске суд оправдал местную жительницу за пикет с гробом

Суд в Красноярске оправдал местную жительницу и многодетную мать Наталью Мамедярову, которая в начале марта провела около здания краевого правительства акцию "похороны экологии". Об этом сообщает ngs24.ru.
Суд не увидел состава правонарушения. Полицейские обвиняли Мамедярову по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе её возникновения.
3 марта Наталья Мамедярова привезла к зданию краевого правительства гроб на колесах, на котором было написано "Газификация", "Чистый воздух", "Здоровье". Тогда местная жительница пояснила журналистам, что хочет попрощаться с чистым воздухом, так как не верит, что ситуация в городе может измениться. К Мамедяровой сразу подошел сотрудник полиции и попросил уйти. После к ней вышел сотрудник Министерства экологии и пригласил в общественную приемную для "конструктивного разговора".
- 1 марта Красноярск с большим отрывом занял первое место в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом, составленном швейцарской компанией IQAir. Город постоянно попадает в лидеры этого рейтинга, отмечают экологические активисты.
- Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске в 2021 году вводили уже четыре раза. В городе периодически проходят акции против загрязнения воздуха.
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