В Красноярске суд оправдал местную жительницу за пикет с гробом

Суд в Красноярске оправдал местную жительницу и многодетную мать Наталью Мамедярову, которая в начале марта провела около здания краевого правительства акцию "похороны экологии". Об этом сообщает ngs24.ru.

Суд не увидел состава правонарушения. Полицейские обвиняли Мамедярову по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе её возникновения.

3 марта Наталья Мамедярова привезла к зданию краевого правительства гроб на колесах, на котором было написано "Газификация", "Чистый воздух", "Здоровье". Тогда местная жительница пояснила журналистам, что хочет попрощаться с чистым воздухом, так как не верит, что ситуация в городе может измениться. К Мамедяровой сразу подошел сотрудник полиции и попросил уйти. После к ней вышел сотрудник Министерства экологии и пригласил в общественную приемную для "конструктивного разговора".