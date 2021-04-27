Федеральная антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Apple на 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов) за запрет приложений, позволяющих собирать конфиденциальную информацию пользователей айфонов. В ведомстве посчитали, что корпорация фактически является монополистом на рынке распространения приложений для телефонов своего производства.

Жалобу на корпорацию подал российский производитель антивирусов и программ в области компьютерной безопасности "Лаборатория Касперского". Компания пожаловалась на то, что Apple потребовали от них сократить функционал их приложения для родительского контроля. Оно позволяло родителям следить за местоположением детей, тем, сколько времени они проводят за экранами устройств, какими приложениями пользуются, контролировать доступные им сайты.

В апреле 2019 года Apple заявила, что ограничения против производителей такого программного обеспечения вводятся из-за того, что они могут поставить под угрозу безопасность данных пользователей. Отмечается, что принцип работ таких программ позволяет посторонним фактически перехватывать управление устройством.

"В страхе за своего ребёнка и его опыт в сети родители не должны идти на компромисс в вопросах конфиденциальности и безопасности", — говорилось в сообщении производителя. — Никто, кроме вас, не должен иметь доступ к управлению устройством вашего ребенка".

В августе 2019 года ФАС выдал Apple предписание об устранении нарушения. Служба потребовала от корпорации убрать из документации правила, позволяющие ей не допускать к продаже на своих устройствах приложения сторонних разработчиков по любой причине.

Кроме того, предписание потребовало от корпорации обеспечить разработчиков приложений родительского контроля дать возможность распространять их на айфонах без потери важного функционала. Это предписание обжаловано в суде и до завершения разбирательств его действие приостановлено. Штраф корпорация намерена обжаловать.