Kaspersky Lab борется за отмену запрета своих продуктов в США

"Лаборатория Касперского" обратилась в суд США с требованием отменить распоряжение Министерства внутренней безопасности страны о запрете продуктов компании в американских государственных структурах. В компании утверждают, что распоряжение министерства нарушает право на надлежащее судебное разбирательство, гарантированное конституцией США.

Летом власти США запретили правительственным структурам страны использовать программы "Лаборатории Касперского" из-за подозрений в связях с Кремлем и российскими спецслужбами. 18 декабря компания подала иск в суд с требованием отменить директиву. Тогда в компании отметили, что приказ Министерства внутренней безопасности США основан на неподтвержденных и анонимных сообщениях в прессе, слухах и ложных обвинениях в адрес компании.

В настоящее время запрет продолжает действовать, поэтому "Лаборатория Касперского" направила ходатайство, с просьбой приостановить действие директивы на время разбирательства. Компания надеется, что ходатайство ускорит рассмотрение основного иска.

13 декабря президент США Дональд Трамп законодательно запретил использование продуктов "Лаборатории Касперского" американским правительством. "Лаборатория Касперского" сотрудничество с Кремлем и российскими спецслужбами отрицает.