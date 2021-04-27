В Грузии часть оппозиции прекращает бойкот работы парламента

Более десяти грузинских оппозиционеров, представляющих различные партии, решили прекратить шестимесячный бойкот работы парламента. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

Основой для компромисса между частью объединённой оппозиции и правящей партией "Грузинская мечта" стало соглашение "Путь Грузии в будущее", разработанное по инициативе председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

Документ предусматривает прекращение бойкота, объявленного оппозиционными силами в ноябре, сразу после парламентских выборов, а также освобождение по амнистии лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелии.

Мелия был арестован по обвинению в неуплате залога по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти в ночь с 19 на 20 июня 2019 года. Тогда тысячи сторонников и активистов оппозиции попытались ворваться в здание парламента, чтобы сорвать заседание "Межпарламентской ассамблеи православия" с участием депутатов Госдумы России, в том числе члена КПРФ Сергея Гаврилова.

Мелия категорически отказывается выйти на свободу по амнистии, если она предусмотрит освобождение от ответственности не только оппозиционеров, участвовавших в штурме парламента, но и полицейских, в том числе бойцов части спецназначения МВД. На позицию Мелии не повлияло даже обращения основателя ЕНД, Михаила Саакашвили, который из Киева призвал соратников прекратить бойкот и возобновить работу в парламенте.

Впрочем, судя по заявлениям других оппозиционных лидеров, амнистия, в той или иной форме, всё-таки будет принята в ближайшие дни, после чего Никанор Мелия выйдет на свободу, депутаты, избранные от ЕНД войдут в парламент и страна начнёт готовится к муниципальным выборам, назначенным на октябрь.

Согласно документу, разработанному с участием Шарля Мишела, если на местных выборах правящая партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили не наберёт больше 43% голосов, в Грузии будут назначены внеочередные парламентские выборы.