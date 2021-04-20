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Сложнее Канта. Как пишут законы в России и почему их нелегко понять

Сложнее Канта. Как пишут законы в России и почему их нелегко понять
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Сложнее Канта. Как пишут законы в России и почему их нелегко понять

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Зачем обычным людям читать законы. Можно ли их понять без помощи юристов.  Сколько слов в самом длинном предложении одного из российских законов и при чем здесь Анна Каренина и Красная Шапочка

Зачем обычным людям читать законы. Можно ли их понять без помощи юристов.
Сколько слов в самом длинном предложении одного из российских законов и при чем здесь Анна Каренина и Красная Шапочка.

В подкасте участвуют:

Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов. С 2012 по 2015 год — член Совета Федерации от Архангельской области. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Александр Кнутов, старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

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