Сложнее Канта. Как пишут законы в России и почему их нелегко понять

Зачем обычным людям читать законы. Можно ли их понять без помощи юристов.
Сколько слов в самом длинном предложении одного из российских законов и при чем здесь Анна Каренина и Красная Шапочка.
В подкасте участвуют:
Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов. С 2012 по 2015 год — член Совета Федерации от Архангельской области. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Александр Кнутов, старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ
Сколько слов в самом длинном предложении одного из российских законов и при чем здесь Анна Каренина и Красная Шапочка.
В подкасте участвуют:
Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов. С 2012 по 2015 год — член Совета Федерации от Архангельской области. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Александр Кнутов, старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ