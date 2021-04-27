Верховный суд оставил без изменений приговор по делу "Сети" 

Верховный суд России оставил без изменений приговор по делу так называемого террористического сообщества "Сеть".

Сторона защиты просила его отменить и вернуть дело на новое рассмотрение из-за многочисленных нарушений, допущенных нижестоящими инстанциями. По мнению адвокатов, в деле отсутствует описание преступной деятельности осуждённых, а суды приняли во внимание доказательства, которые были получены незаконным путем. Верховный суд с этим не согласился.