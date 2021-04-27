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Верховный суд оставил без изменений приговор по делу "Сети" 

Осуждённые по делу "Сети" в суде, архивное фото 

Верховный суд России оставил без изменений приговор по делу так называемого террористического сообщества "Сеть".

Сторона защиты просила его отменить и вернуть дело на новое рассмотрение из-за многочисленных нарушений, допущенных нижестоящими инстанциями. По мнению адвокатов, в деле отсутствует описание преступной деятельности осуждённых, а суды приняли во внимание доказательства, которые были получены незаконным путем. Верховный суд с этим не согласился.

  • Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
  • Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.
  • 10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.

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