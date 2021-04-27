Адвокат Соболь сообщил, что "санитарных дел" теперь несколько

Разбирательство по так называемому "санитарному делу" в отношении соратницы Алексея Навального Любови Соболь выделено в отдельное производство, сообщил адвокат Владимир Воронин.

"Кардиальные изменения в "санитарном деле". Теперь дел несколько", - написал адвокат во вторник в Твиттере. "По всей видимости, у всех фигурантов будет аналогичная ситуация. То есть раздробили все "санитарное дело" на каждого отдельного человека", - добавил защитник. Также, по его словам, следствие в отношении Соболь завершено, дальше она должна будет приходить к следователю каждый день в течение двух недель, чтобы ознакомиться с материалами (их пять томов). Позднее дело направят в суд.

Как отметил Владимир Воронин, в материалах есть рапорты об обнаружении признаков преступления в отношении ряда известных людей, среди них ведущая Татьяна Лазарева, писатель Дмитрий Глуховский, актер Иван Вырыпаев, журналист Артемий Троицкий.

Всего, как отмечает издание "Медиазона", по "санитарному делу" проходят 10 человек. По версии следствия, они опубликовали в соцсетях призывы выйти на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. В результате люди пришли в центр Москвы на Пушкинскую площадь - в нарушение коронавирусных ограничений. Следователи считают, что это создало угрозу "массового заболевания людей".

Недавно Любовь Соболь осудили по другому уголовному делу - о попытке проникновения в квартиру родственников сотрудника ФСБ, предположительно, причастного к отравлению Навального. Ей назначили год исправительных работ условно.