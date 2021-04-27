В МИД России вызваны послы четырёх европейских государств

Послы трёх балтийских государств, Литвы, Латвии и Эстонии, а также Словакии вызваны в среду в министерство иностранных дел России.

Об в этом во вторник, не приведя подробностей, сообщили журналистам в министерстве.

На прошлой неделе из четырёх перечисленных стран были высланы российские дипломаты. Премьер-министры Словакии, Польши и Венгрии заявили 26 апреля, что они поддерживают власти Чешской республики в её решении выслать сотрудников российской дипмиссии - в связи с подозрениями о причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в чешском селении Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.

Литва, Латвия и Эстония 22 апреля пополнили растущий список стран-членов ЕС и НАТО, которые потребовали покинуть их территорию часть российских дипломатов за предполагаемые действия, связанные со шпионажем.

Последней европейской страной, объявившей в понедельник персоной нон грата российского дипломата - на фоне дипломатического конфликта между Прагой и Москвой - стала Румыния. Она высылает советника военного атташе российского посольства Бухаресте Алексея Гришаева.

Москва ранее назвала выдвинутые Прагой обвинения абсурдными и надуманными. Ситуация привела к значительному сокращению штата российского посольства в Праге и посольства Чешской республике в Москве.