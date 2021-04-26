Румыния высылает советника военного атташе посольства России

Власти Румынии объявили о готовящейся высылки их страны российского дипломата, советника военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева.

Как сообщило в понедельник министерство иностранных дел Румынии, Гришаева решено объявить персоной нон грата за "деятельность и действия, противоречащие положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали на беседу в МИД Румынии – по распоряжению главы ведомства Богдана Ауреску.

Румыния стала еще одной страной ЕС, вслед за странами Балтии и Польшей, объявившей о мерах в отношении сотрудников российской дипмиссии в знак солидарности с властями Чехии, обвинившей российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

В российском парламенте, реагируя на шаг Бухареста, заявили, что Россия должна ответить на высылку её дипломата "адекватно, синхронно и, возможно, ассиметрично". "Такие выпады нельзя оставлять без ответа", - подчеркнул первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Москва ранее назвала выдвинутые Прагой обвинения абсурдными и надуманными. Ситуация привела к значительному сокращению штата российского посольства в Праге и посольства Чешской республике в Москве.

Также 26 апреля Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Италии в Москве. Ему предписано покинуть страну в течение 24-х часов. Речь идёт о помощнике атташе по вопросам обороны. Приводится его фамилия - Пачифичи.

В марте Италия выслала двух российских дипломатов после ареста офицера итальянских ВМС по подозрению в шпионаже и передаче российско стороне секретных документов за денежное вознаграждение. Москва назвала тогда решение неоправданным и необоснованным.