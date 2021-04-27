Навальный подал в суд на "Матросскую тишину" из-за "склонности к побегу"

Алексей Навальный подал в суд на администрацию следственного изолятора "Матросская тишина", в котором находился до этапирования в колонию, из-за постановки его на учёт как склонного к побегу.

В то же время во вторник Петушинский суд Владимирской области оставил без движения три иска Навального к администрации исправительной колонии №2 города Покров, в которой оппозиционер отбывает срок заключения. Политик требовал признать незаконными постановку его на учёт, как склонного к побегу, отказ выдавать ему книги и газеты, а также лишение его непрерывного восьмичасового сна.

Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.