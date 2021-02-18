Навального поставили на учёт как склонного к побегу из СИЗО

Профилактическая комиссия СИЗО, в котором содержится оппозиционер Алексей Навальный, поставила его на профилактический учёт как к склонного к побегу. Об этом политик сообщил на своей странице в инстаграме.

Навальный считает, что такие меры были приняты в качестве давления на него из-за расследовании о предполагаемом дворце президента России Владимира Путина в Геленджике. Оппозиционер заявил, что от него потребовали подписать бумагу с тем, что он ознакомлен с решением комиссии. "Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут." - написал в своём посте Навальный.