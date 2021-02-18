Навального поставили на учёт как склонного к побегу из СИЗО

Профилактическая комиссия СИЗО, в котором содержится оппозиционер Алексей Навальный, поставила его на профилактический учёт как к склонного к побегу. Об этом политик сообщил на своей странице в инстаграме.
Навальный считает, что такие меры были приняты в качестве давления на него из-за расследовании о предполагаемом дворце президента России Владимира Путина в Геленджике. Оппозиционер заявил, что от него потребовали подписать бумагу с тем, что он ознакомлен с решением комиссии. "Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут." - написал в своём посте Навальный.
- В феврале суд в Москве принял решение отправить Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело "Ив Роше", по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.
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